Bertrand Savouré, élu président de la Chambre des notaires de Paris

Il est spécialisé dans la clientèle d'entrepreneurs et la planification des transmissions de patrimoine. Sa clientèle l'a conduit à exercer cette compétence dans un cadre international de plus en plus marqué, ce qui lui a permis de prendre en compte les mutations rapides qui s'opèrent au sein de la Métropole du Grand Paris.



Bertrand Savouré, qui a été rapporteur général du Congrès des notaires de France 2012 sur le thème de la transmission, est également membre d'un réseau international de juristes du patrimoine.

Il souhaite consacrer son mandat à une stratégie volontariste d'innovation pour les offices notariaux du Grand Paris.