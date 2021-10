Bertrand Delanoë visite le forum « Paris du recrutement des Jeunes diplômés »

Plus de 5 000 candidats sont attendus pour cette quatrième édition du forum jeunes diplômés. 112 collectivités et entreprises- dont la Ville de Paris, la SNCF, AXA , Louvre Hôtels – proposeront 1 200 offres d’emplois.



A cette occasion, deux nouveaux outils destinés aux demandeurs d’emploi seront présentées par la Ville de Paris : la nouvelle plateforme internet « Paris Emploi », destinée à faciliter la rencontre entre les recruteurs et des demandeurs d’emplois. Ce site gratuit sera disponible en ligne à partir du mois de juillet.



Un nouvel espace de la Ville dédié à la mise en relation entre étudiants des universités et entreprises sera dévoilé sur le Forum. Paris Région Innovation Lab (PRIL) assurera son animation, en étroite collaboration avec la Maison des Initiatives Etudiantes.



Soutenu par une politique volontariste de la Ville de Paris, le marché de l’emploi parisien résiste à la crise : le taux de chômage dans la capitale était de 8, 5% fin mars 2013, contre un taux de chômage national de 10,2% et un taux francilien de 8,8%.



Pour mieux accompagner les Parisiens dans leurs recherches d’emplois, le nombre de forums d’emploi et de recrutement a été triplé en 2013, avec 12 rendez-vous programmés cette année.



Paris consacre 85 millions d’euros chaque année à l’accompagnement des demandeurs d’emplois.