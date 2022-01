Bersay renforce son pôle Corporate avec la nomination de Pauline Darmon en qualité de counsel

Avocate au barreau de Paris depuis 2012, Pauline Darmon conseille des sociétés et groupes industriels de toutes nationalités dans la réalisation de leurs opérations de croissance externe et de restructurations ; ainsi que des fonds d’investissement et managers dans le cadre d’opérations de private equity.

« Depuis son arrivée chez Bersay en qualité de collaboratrice, Pauline est très impliquée et a mis son exigence au service de nos clients. Par cette nomination, nous souhaitons affirmer la confiance importante que nous lui portons et mettre en valeur son engagement constant »,déclare Anya Hristova, associée du département Corporate.

Avant de rejoindre Bersay, Pauline Darmon a exercé au sein des cabinets Squire Patton Boggs à Paris (anciennement Squire Sanders Dempsey) puis Advance Avocats. Elle est diplômée de l’Université Paris-Saclay (Master II Droit des affaires et fiscalité - ESCP Business School) et de l’Université Paris Descartes (Master II Juriste d’affaires international).