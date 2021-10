Bersay renforce son département fiscal en nommant Manuela Bitton en qualité de counsel

« Les qualités humaines de Manuela, son expérience sur des dossiers fiscaux complexes et transfrontaliers et son expertise particulière en matière de patrimoine, viennent enrichir les compétences réunies au sein de l'équipe fiscale. Par cette nomination, nous souhaitons reconnaître le savoir-faire de Manuela et mettre en valeur son engagement constant et apprécié auprès de nos clients », déclare Alain Jouan, associé du département Fiscal.

Avocat au Barreau de Paris depuis 2013, Manuela Bitton accompagne les entreprises françaises et les groupes internationaux dans la gestion de leurs problématiques fiscales quotidiennes et complexes : opérations de fusions-acquisitions, de restructuration de groupes de sociétés, de fiscalité internationale et de fiscalité immobilière. Elle conseille également une clientèle privée, notamment de dirigeants, sur leurs problématiques patrimoniales, sur la réorganisation de leurs investissements ou de leurs activités. Enfin, Manuela Bitton a une expérience significative dans le cadre des procédures de contrôle et de contentieux fiscaux.

Avant d'exercer en tant qu'avocate, Manuela Bitton a travaillé pendant deux ans au sein du la direction juridique d'un groupe immobilier. Elle a travaillé ensuite au sein du département fiscal du cabinet DJP Avocats, membre du réseau international BDO, de 2013 à 2017. Puis, elle a suivi l'équipe d'Alain Jouan pour rejoindre le cabinet Bersay en 2018.

Manuela Bitton est diplômée de l'université de Paris II – Panthéon Assas (Master 2 de Droit fiscal). Elle est également membre de l'Institut des Avocats Conseils Fiscaux (I.A.C.F) et de l'International Fiscal Association (I.F.A).

« Nous nous réjouissons de la nomination de Manuela en qualité de Counsel. Cette nomination témoigne de la volonté de Bersay de valoriser les talents et favoriser l'évolution professionnelle des meilleurs éléments », déclare Jérôme Bersay, associé fondateur du cabinet Bersay.