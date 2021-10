Bersay & Associés se renforce avec l'arrivée de six nouveaux avocats

Le département Contentieux se renforce avec l'arrivée de deux nouveaux avocats. Marilyn Guez, doublement diplômée en droit français et italien, intervient en Contentieux des affaires. Christophe de Vienne, spécialisé en droit économique, droit de la concurrence et droit de la distribution, rejoint le cabinet, après avoir œuvré au sein du département Concurrence de plusieurs cabinets d'avocats à Paris et à Bruxelles ainsi qu'au Tribunal de l'Union européenne et à l'Autorité de la concurrence.

Deux nouveaux avocats intègrent également le département Corporate. Après avoir collaboré au sein des cabinets Winston & Strawn LLP et Pelletier & Associés, Ingrid Binet rejoint Bersay & Associés en qualité d'Of Counsel pour apporter son expertise dans le domaine des fusions-acquisitions de sociétés cotées et non cotées. David Faravelon, précédemment au Cabinet Soulier, intervient en fusions et acquisitions et Private Equity.

Enfin, le département Social accueille Julie Ebran, qui a débuté sa carrière au sein d'une organisation syndicale puis du cabinet Olswang LLP, à Londres et à Paris, elle interviendra en droit social, tant collectif qu'individuel, en conseil et en contentieux. Hofée Semopa, qui a travaillé pour le cabinet Woog et Associés, aura un champ d'intervention identique, intervenant aussi bien en conseil qu'en contentieux.

Jérôme Bersay, fondateur et associé chez Bersay & Associés, se réjouit de l'arrivée de ces nouvelles recrues. « Afin de rester à la pointe dans chacun de nos pôles, il est fondamental pour nous de continuer à attirer de nouveaux talents. Esprit d'équipe, efficacité, capacité d'adaptation et écoute sont des qualités essentielles que nous recherchons chez nos collaborateurs et qui font la force de nos équipes. Nous souhaitons toutefois rester un cabinet à taille humaine, qui intervient au plus près des besoins de ses clients, de la PME à la multinationale ».

Ces recrutements confirment la forte expertise du cabinet à la fois en Contentieux et en Conseil.

Attaché à cette double pratique, Bersay & Associés intervient en amont pour anticiper d'éventuelles situations sensibles ou de crise et assiste ses clients tout au long des procédures, judiciaires ou arbitrales.

Fondé il y a plus de 20 ans, Bersay & Associés a su maintenir un esprit et une approche « start-up » capable d'adapter en permanence le fonctionnement du cabinet et ses méthodes de travail en fonction des spécificités de chacun de ses clients.

Jérôme Bersay précise : « Nous nous sommes construits en étant à l'écoute des préoccupations des entreprises, quelle que soit leur taille. Les PME nous ont fait confiance, puis les grands groupes internationaux. C'est cette proximité de nos clients et une solide maîtrise des enjeux économiques auxquels ils font face, qui nous permettent de faire la différence dans un contexte ultra-concurrentiel où le métier d'avocat est en proie à de profondes mutations. »

Le cabinet Bersay & Associés compte désormais quarante professionnels dont six associés et entend continuer de se renforcer dans les mois à venir.