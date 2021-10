Bersay accompagne METabolic EXplorer dans le cadre de son acquisition d'Ajinomoto

METEX, entreprise de chimie biologique spécialisée dans le développement de procédés de production de composés biochimiques, cotée sur Euronext Paris, dispose ainsi de deux unités opérationnelles dans la Somme et en Moselle.



Grâce à la conclusion de cette acquisition singulière et ambitieuse, METEX envisage de devenir le leader européen de la fabrication par fermentation d'acides aminés pour la nutrition animale et d'adresser les marchés de la cosmétique et des biopolymères.



Cette opération structurante donne naissance à un groupe de 450 collaborateurs avec une capacité de production annuelle supérieure à 100 kilotonnes d'acide aminés et de 6 kilotonnes de propanediol et d'acide butyrique, visant à moyen terme un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros.



L'équipe Bersay était composée de Pierre-Louis Périn, associé, David Faravelon et Alexandre Ancel en Corporate/M&A, de Claire Poirson, associée, et Léa Monel en Propriété Intellectuelle et Droit des Contrats, de Frédéric Flatrès, associé, et Valentin Besnard en Contentieux, et de Charles Koskas, associé, en Immobilier.



METEX était éaglement assisté par Natixis Partners (conseil financier, avec Nicolas Segrétain, Bertrand Duquesne, Romain Etienne), PwC (audit financier et fiscal, structuration fiscale, avec Eric Douheret, Fabien Radisic, Delphine Lévy, Louis Barailler, Alexis Decerf), BCF Golbal en propriété industrielle (Franck Tetaz, CPI), Barthélémy Avocats (Philippe Pataux, Nadège Geneix), Reed Smith (droit de la concurrence, avec Natasha Tardif et Khushbu Kumar).



Le vendeur était conseillé par Freshfields Bruckhaus Deringer, avec Takeshi Nakao, Marcus Wolter, Hugh Goodwin, Raphael Darmon et Marion Berberian.