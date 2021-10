Bersay accompagne METabolic EXplorer dans le cadre de son acquisition d'Ajinomoto

METabolic Explorer, entreprise de chimie biologique spécialisée dans le développement de procédés de production de composés biochimiques, cotée sur Euronext Paris, a vocation à disposer ainsi de deux unités opérationnelles dans la Somme et en Moselle.

Grâce à la conclusion de cette acquisition singulière et ambitieuse, METabolic Explorer envisage de devenir le leader européen de la fabrication par fermentation d'acides aminés pour la nutrition animale.

Cette opération structurante a vocation à donner naissance à un groupe de 450 collaborateurs avec une capacité de production annuelle supérieure à 100 kilotonnes d'acide aminés et de 6 kilotonnes de propanediol et d'acide butyrique.

L'équipe Bersay était composée de Pierre-Louis Périn, associé, David Faravelon et Alexandre Ancel en Corporate/M&A, de Claire Poirson, associée, et Léa Monel en Propriété Intellectuelle et Droit des Contrats, de Frédéric Flatrès, associé, et Valentin Besnard en Contentieux, et de Charles Koskas, associé, en Immobilier.