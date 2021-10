Berrylaw conseille Providence Strategic Growth sur l’acquisition d’Octoly et Hivency par Skeepers

Respectivement créées en 2013 et 2016, ces deux start-ups sont spécialisées dans la mise en relation entre annonceurs et micro-influenceurs, dans le cadre notamment de campagnes non-rémunérées. Implantée à Paris et New York, Octoly accompagne des grands noms des secteurs du luxe et de la mode et travaille avec plus de 40,000 influenceurs à travers le monde. De son côté, Hivency reste une référence en Europe et regroupe plus de 150 000 micro-influenceurs et 250 000 nano-influenceurs dans 140 pays.

L’acquisition des deux start-ups a été réalisée avec le soutien de la société de capital-développement Providence Strategic Growth (PSG), filiale de la société de gestion d'actifs de premier plan Providence Equity Partners (Providence), et dont l’activité se concentre essentiellement sur les investissements en capital-développement dans les PME spécialisées dans l’édition de logiciels et les nouvelles technologies.

PSG est partenaire de Skeepers depuis novembre 2019. A cette date, la société de capital-développement investit €32 millions dans la société alors connue sous le nom de Net Review. En septembre 2020, cette dernière devient Skeepers et intègre Teester, une plateforme de vidéos consommateurs, et Mediatech-cx, SaaS français spécialisé dans le pilotage de l’expérience client.

En début d’année 2021, Skeepers poursuit son développement avec l’acquisition de la start-up Horus, éditeur de l’application Surprise, spécialisée dans les programmes de récompenses clients basée sur la blockchain, puis de MyFeelBack, logiciel SaaS qui permet d'aider les marques à mieux cerner les avis consommateurs. Plus récemment, c’est la société Advalo, un des principaux acteurs spécialisés dans la récolte des avis clients, qui est passé sous le giron de Skeepers.

Aujourd’hui, Skeepers est un des leaders de l’expérience et l’engagement client. En février 2021, le groupe a intégré le Next 40, le label des entreprises tech les plus prometteuses en France.

Berrylaw a conseillé Providence Strategic Growth sur les aspects fiscaux de l'opération avec Stéphanie Desprez (associée) et Hugo Keller (collaborateur), ainsi que sur les aspects corporate avec Delphine Bariani (associée), Alison Anaya et Elena Partouche (collaboratrices). Berrylaw a également conseillé la société sur les aspects de droit social avec Etienne Pujol (associé) et Stéphanie Fauconnier (collaboratrice).

Les fondateurs d’Octoly étaient conseillés par Hervé de Kervasdoué et Myriam Barry du cabinet BG2V.

Les fondateurs d’Hivency étaient, quant à eux, conseillés par Nicolas Valluet du cabinet Achache Valluet Arilla et Associés.