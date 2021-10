Berrylaw conseille Providence Strategic Growth pour son investissement dans la société Artur'in

Providence Strategic Growth (PSG), filiale de la société de gestion d'actifs de premier plan Providence Equity Partners (Providence), a récemment investit à hauteur de 42 millions d'euros dans la start-up française Artur'in.

Fondé en 2016, Artur'In est une solution clé-en-main dédiée à la communication digitale des TPE/PME. Lancée avec l'objectif d'aider les PME locales à augmenter leur visibilité, la solution repose sur l'intelligence artificielle.

Au cours des cinq dernières années, l'entreprise est passée d'une équipe de sept cofondateurs à plus de 140 employés en France et aux États-Unis, au service de plus de 3000 clients dans des secteurs tels que l'immobilier, l'automobile, l'assurance ou la comptabilité.

Cet investissement dans la société Artur'in s'inscrit dans la droite lignée de la vision émise par Providence Strategic Growth (PSG), dont l'activité se concentre essentiellement sur les investissements en capital-développement dans les PME spécialisées dans l'édition de logiciels et les nouvelles technologies.

Berrylaw a conseillé Providence Strategic Growth (PSG) sur les aspects fiscaux de l'opération avec Stéphanie Desprez (associée) et Hugo Keller (collaborateur).

PSG a par ailleurs été conseillé par Le cabinet Weil (Emmanuelle Henri et Alexandra Stoicescu) sur les aspects juridiques.

Artur'In et ses actionnaires ont été conseillés par Volt Associés (Emmanuel Vergnaux) et Gide Loyrette Nouel (Pierre Karpik).