Berrylaw conseille Providence Strategic Growth et le Groupe Mapal pour l'acquisition d'Easilys

Fondé en 2014, Easilys a pour objectif d'aider les groupes de restauration à gérer, approvisionner et contrôler leurs restaurants et leurs cuisines afin qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier : la cuisine et l'expérience client. Easilys compte parmi ses clients de grands groupes tels que Sodexo, Big Mamma ou Vapiano ainsi que plus de 2 000 écoles publiques.

L'acquisition de la société Easilys a été réalisée avec le soutien de la société de capital-développement Providence Strategic Growth (PSG), filiale de la société de gestion d'actifs de premier plan Providence Equity Partners (Providence), et dont l'activité se concentre essentiellement sur les investissements en capital-développement dans les PME spécialisées dans l'édition de logiciels et les nouvelles technologies.

Le fond PSG est partenaire de Mapal depuis 2019. Depuis, le groupe Mapal s'est développé rapidement grâce à une combinaison de croissance organique et de fusions et acquisitions.

L'acquisition de la société Easily est la dernière d'une série d'investissements réalisés dans des solutions complémentaires dédiées à la restauration.

Berrylaw a conseillé Providence Strategic Growth et le groupe Mapal sur les aspects fiscaux de l'opération avec une équipe composée de Stéphanie Desprez (associée) et Hugo Keller.

Providence Strategic Growth et le groupe Mapal étaient également conseillés par le cabinet Weil, Gotshal & Manges avec Emmanuel Henri, Guillaume de Danne et Julien Dhermand sur les aspects juridiques.

Easilys et ses actionnaires ont été conseillés par Volt Associés avec Lucas d'Orgeval et Hervé Bied-Charreton.