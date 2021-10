Berrylaw conseille Olaqin dans le cadre de l'acquisition d'Affid Systèmes

Sous contrôle majoritaire d'Andera Partners depuis fin 2019, Olaqin sert, directement et avec ses partenaires, les praticiens libéraux, pharmaciens et établissements de santé avec des solutions facilitant les démarches administratives.

De son côté, Affid Systèmes est une société fondée en 1990 et concentre son activité sur l'édition de logiciels applicatifs, de l'élaboration des feuilles de soins électroniques à la comptabilité. Ces solutions sont soit autonomes, soit interfacées avec plusieurs applications de gestion de dossier patient du marché.

L'acquisition d'Affid Systèmes fait suite à l'intégration du fonds de commerce santé France d'Ingenico, finalisée par Olaqin au mois de novembre 2019.

Avec cette nouvelle acquisition, Olaqin entend accélérer le déploiement de ses innovations qui vont pouvoir être intégrées dans les logiciels d'Affid Systèmes et répondre ainsi aux nouvelles attentes de ses clients.

BERRYLAW a conseillé Olaqin sur les aspects juridiques et fiscaux de l'opération avec une équipe composée de Delphine Bariani (associé), Alison Anaya et Elena Partouche pour la partie juridique, Etienne Pujol (associé) et Stéphanie Fauconnier pour la partie sociale et Annaelle Lousquy (Of counsel) pour la partie fiscale.

La société Affid Systèmes était conseillée par Géraldine Malinge du cabinet Lexsee.