Berrylaw conseil de Providence Strategic Growth

Le groupe Skeepers, un des principaux acteurs spécialisés dans la récolte des avis clients, vient d'acquérir la start-up Horus, éditeur de l'application Surprise, spécialisée dans les programmes de récompenses clients basée sur la blockchain. Surprise propose notamment à ses utilisateurs un mécanisme de récompenses “cashback” pour tout achat, physique ou en ligne, dans un commerce de proximité. Ces récompenses sont calculées de manière à augmenter la visibilité et le chiffre d'affaires du commerçant. Un succès tel qu'en avril 2020, Surprise est retenue « solution de sortie de crise » par le gouvernement français à destination des commerçants indépendants.

L'acquisition de la start-up Horus a été réalisée avec le soutien de la société de capital-développement Providence Strategic Growth (PSG), filiale de la société de gestion d'actifs de premier plan Providence Equity Partners (Providence), et dont l'activité se concentre essentiellement sur les investissements en capital-développement dans les PME spécialisées dans l'édition de logiciels et les nouvelles technologies.

PSG est partenaire de Skeepers depuis novembre 2019. A cette date, la société de capital-développement investit 32 millions d'euros dans la société alors connue sous le nom de Net Review. En septembre 2020, cette dernière devient Skeepers et intègre Teester, une plateforme de vidéos consommateurs, et Mediatech-cx, SaaS français spécialisé dans le pilotage de l'expérience client. Aujourd'hui, Skeepers est un des leaders de l'expérience et l'engagement client. En février 2021, le groupe a intégré le Next 40, le label des entreprises tech les plus prometteuses en France.

Berrylaw a conseillé Providence Strategic Growth (PSG) sur les aspects fiscaux de l'opération avec Stéphanie Desprez (associée) et Hugo Keller (collaborateur), ainsi que sur les aspects corporate avec Delphine Bariani (associée) et Elena Partouche (collaboratrice). Les fondateurs de Skeepers étaient, eux, conseillés par Jean-Baptiste Souffron du cabinet FWPA.