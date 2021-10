BERRYLAW conseil de Hinojosa Packaging dans l'acquisition du groupe Allard

Fondé il y a plus de 70 ans, Hinojosa Packaging est l'un des premiers groupes industriels familiaux de la péninsule ibérique. L'entreprise espagnole n'a cessé de croître au cours de ces dernières années et a clôturé l'année 2019 avec un chiffre d'affaires de 418 millions d'euros. Un succès lié à la forte implication de ses employés et à la passion de ses actionnaires pour un secteur en évolution constante.

De son côté, Allard Emballages est également un groupe familial. Fondée en 1928, l'entreprise est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de papier et emballages en carton ondulé à destination des secteurs agroalimentaire et industriels. Elle comprend actuellement quatre usines (trois spécialisées dans la production de carton et une dans la fabrication de papier) et plus de 400 employés.

Hinojosa conscient des synergies à développer avec, Allard Emballages s'est engagé à conserver les usines françaises et leurs effectifs, dont l'équipe de direction actuelle. Désormais, le nouvel ensemble comptera 20 usines et 2300 employés. Les deux entreprises partagent des valeurs communes. Toutes deux misent sur l'innovation continue, la technologie de pointe et la proximité avec leurs clients. Cet accord permettra à Hinojosa Packaging et Allard Emballage de mutualiser leurs meilleures pratiques et de consolider leur excellence opérationnelle.

Lors de cette opération, le cabinet BERRYLAW a conseillé Hinojosa Packaging avec Delphine Bariani (associée) et Marie Gabiano (collaboratrice) sur les aspects corporate, Pierre Bouley (associé) et Annaëlle Lousquy (of counsel) sur les aspects fiscaux et Etienne Pujol (associé) et Stéphanie Fauconnier (collaboratrice) sur les aspects de droit social.

Le groupe Allard Emballages était conseillé par Rothschild & Co sur les aspects M&A et par Eurojuris sur les aspects juridiques.