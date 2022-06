Bernard Michel, président de la Société immobilière du Palais des Congrès

Bernard Michelest élu de la CCI Paris Ile-de-France depuis 2016. Il préside à ce titre Viparis Holding, filiale d’Unibail-Rodamco et de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France. Il est depuis 2022 délégué du président de la CCIR, en charge des foires et salons, du tourisme d’affaires. Fort d’une expérience confirmée dans ce secteur des foires, congrès et salons, Bernard Michel apportera sa vision stratégique à la filiale consulaire dans un contexte propice à la reprise des activités et à la transformation du réseau des CCI. Il se consacre par ailleurs à des activités de conseil via sa société BM conseil. Auparavant il a été président de Gecina (société d’investissement immobilier cotée).