Bernard Caseneuve rappelle l'engagement de l'UE en faveur de l'entrepreneuriat au féminin

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé des Affaires européennes a rendu visite aux femmes entrepreneures de Pionnières à Paris. Accompagné par Fatima Lalem, adjointe au Maire de Paris, chargée de l'égalité femme/homme et Christian Sautter, adjoint au Maire de Paris, chargé du développement économique et de l'attractivité internationale, Bernard Caseneuve n’a pas manqué de rappeler l’engagement de l’Union Européenne en matière de soutien au développement des entreprises portées par des femmes.



Le ministre a évoqué à cette occasion les actions de l’Union européenne en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, notamment dans le monde du travail ainsi qu’en matière de soutien à l’entrepreneuriat féminin.



Ce déplacement a permis également d’illustrer l’apport des fonds européens en faveur de l’entrepreneuriat et de l’innovation, dans l’esprit du plan pour la croissance et l’emploi adopté lors du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012.