Bernard Baujet, président des administrateurs et mandataires judiciaires

Après avoir été successivement membre du conseil de 2000 à 2007, puis membre du bureau de 2012 à 2015, Bernard Baujet, mandataire judiciaire à Bordeaux, âgé de 56 ans, est titulaire d’une maîtrise et d’un DESS en droit des affaires. Il a également été chargé de cours en procédures collectives à l’université de Pau, à Sup de Co Bordeaux et à l’école de commerce européenne de Bordeaux.