Bercy veut encadrer l’activité de l'influence commerciale sur les réseaux sociaux

L’influence commerciale et la création de contenus sur les réseaux sociaux est un phénomène en pleine expansion depuis quelques années maintenant. Si elle est une filière économique, cette activité n’est pas encore assez encadrée par le droit. Voilà pourquoi le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numériqueBruno Le Maire a récemment présenté des mesures encadrant le métier d’influenceur et de créateur de contenus sur les réseaux sociaux. Celles-ci serviront à nourrir les discussions sur la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, débattue actuellement à l’Assemblée nationale.





© DR, Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire souhaite accompagner

et encadrer la pratique d'influence commerciale sur les réseaux sociaux

Consultation publique : un ministère qui se veut ouvert et à l’écoute

Pour arriver à des propositions concrètes, le ministère a mené un travail de fond avec les acteurs de l’influence. Des consultations ont été menées depuis le mois de décembre dernier dans le secteur de l’influence. Plus de 400 participants ont pris part à 8 tables-rondes et 40 professionnels ont été auditionnés en réunion bilatérale. Des annonceurs, des associations de consommateurs, les principaux réseaux sociaux, des influenceurs, des agences de relations publiques et de marketing, des universitaires spécialistes des neurosciences et de la propriété intellectuelle et des associations de victimes de l’influence étaient représentés. Les administrations (DGCCRF, DGE, DGFiP) et les autorités (AMF, ANJ, ARCOM) étaient également associées aux rencontres.

Durant trois mois, les participants, réunis en groupes de travail, se sont penchés sur les sujets de la protection des consommateurs, des droits et obligations des influenceurs, de la propriété intellectuelle et de la gouvernance du secteur. Treize mesures ont ainsi été élaborées puis publiées dans le cadre d’une consultation publique sur Make.org. Celle-ci a été consultée par plus de 100 000 internautes,19 000 d’entre eux y ayant participé et déposé 4 650 commentaires. Chaque mesure a ainsi rencontré entre 70 et 100 % d’adhésion positive.

L’encadrement juridique du marketing d’influence en France

Les principales mesures

Reconnaissance légale de l’activité d’influence commerciale

Jusqu’à présent, aucune définition de l’influenceur ou du créateur de contenu en ligne et de son activité n’existait. Désormais, seront inscrites dans le code de la consommation la définition de l’activité d’influence commerciale et celle du mandat d’agence d’influence. Cela leur donnera enfin une reconnaissance juridique et permettra de clarifier les règles qui s’y rattachent.

Application des règles de la publicité à l’influence commerciale

Pour les influenceurs aussi, la publicité doit être encadrée. Les règles qui s’appliquent sur Internet doivent être les mêmes que dans les médias traditionnels, en particulier sur certains biens et services, tels que les boissons alcoolisées, les produits financiers, les paris sportifs. En ce qui concerne la promotion de la chirurgie esthétique, celle-ci sera désormais interditeà l’influence commerciale, et le Parlement décidera s’il souhaite élargir cette interdiction à d’autres canaux de communication.

Protection des influenceurs mineurs

Parce que de plus en plus de mineurs sont mis en scène par des influenceurs, ils bénéficieront, lorsqu’ils ont moins de 16 ans, des dispositions protectrices du droit du travail régissant le travail des mineurs (les enfants mannequins notamment). De ce fait, un agrément préalable sera nécessaire et la protection des revenus issus de cette activité sera assurée, jusqu’à leur majorité.

Mise en place immédiate d’une « brigade de l’influence commerciale »

Une équipe dédiée composée d’enquêteurs spécialisés au sein de la DGCCRF sera chargée de répondre, avec d’autres autorités, aux signalements des internautes et de faire appliquer les règles grâce à de nouveaux pouvoirs de sanction. Signal Conso est adapté dès à présent pour recevoir les signalements et sa déclinaison sous forme d’application mobile lancée dans les prochaines semaines.

Obligation d’afficher l’utilisation d’un filtre ou d’une retouche sur les contenus

Les influenceurs doivent désormais indiquer lorsque leur contenu a fait l’objet d’une retouche visant à l'affinement ou l'épaississement d'une silhouette (traitements par logiciels de retouches, filtres etc.), afin d’éviter les effets psychologiques destructeurs des contenus retouchés pour l’estime et l’image des internautes, en particulier les plus jeunes.

Diffusion d’un « guide de bonne conduite » aux influenceurs

Ce guide d’une quinzaine de pages traite des droits des influenceurs et de leurs obligations fiscales, sociales et règlementaires. Par exemple, s’agissant de savoir s’il est obligatoire d’indiquer l’intention commerciale de ses publications, le guide répond à l’affirmative, « si votre publication ou contenu vise à promouvoir un bien ou un service et si vous avez bénéficié d’une contrepartie pour sa diffusion : paiement, partenariat, pourcentage sur les ventes, produits gratuits, voyages, invitation ».

Le guide est disponible sur le site du ministère de l’Economie.

Des sanctions renforcées et graduées

Le fait de ne pas signaler le caractère publicitaire d’une vidéo ou d’une photo postée par un influenceur est désormais considéré comme une pratique commerciale trompeuse, engendrant jusqu’à 2 ans de prison et 300 000 euros d’amende. Faire la promotion d’un produit interdit ou règlementé est également puni selon les peines en vigueur dans la publicité en ligne. Enfin, un nouveau pouvoir d’injonction sous astreinte par les autorités permettra d’obliger l’influenceur à retirer son contenu illicite ou aux plateformes de suspendre son compte rapidement.

© DR, Les règles de signalement d'une influence commerciale frauduleuse