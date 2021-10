Bercy lance un site Internet pour calculer le crédit d'impôt

"Ce site Internet à destination des acteurs économiques est dédié aux mesures prises dans le cadre du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi annoncé le 6 novembre", indiquait un communiqué du ministre de l'Economie, Pierre Moscovici, et de son ministre délégué au Budget, Jérôme Cahuzac.

"Il intègre un simulateur qui permettra notamment aux entreprises de procéder directement et simplement à la simulation du crédit d'impôt dont elles pourront bénéficier en 2014", ont-ils ajouté.

Bercy espère que les entreprises prendront ainsi en compte "l'allègement de charge dans leur plan de financement dès 2013", ce qui libérerait, selon les ministres, des moyens "pour l'investissement, la recherche et l'innovation, la formation et le soutien à l'export". Les sociétés pourront aussi, "si elles en éprouvent le besoin, solliciter leur banque pour obtenir un préfinancement et soulager ainsi leur trésorerie", a expliqué Bercy, qui appelle les entreprises à la "mobilisation en faveur de la croissance et la compétitivité".

"Le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Cice) sera calculé sur la base de la masse salariale de l'entreprise pour les salaires jusqu'à 2,5 fois le Smic", a rappelé le ministère de l'Economie et des Finances.

Le gouvernement a décidé d'octroyer aux entreprises un crédit d'impôt qui atteindra 10 milliards d'euros en 2014, puis 20 milliards en vitesse de croisière. Cette mesure sera financée par une hausse de TVA, des dispositifs de fiscalité écologique, ainsi que de nouvelles économies dans les dépenses publiques.