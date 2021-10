Bercy dévoile un plan en faveur du commerce de proximité, de l'artisanat et des indépendants

Forts de trois millions d'entreprises, le commence de proximité, l'artisanat et les indépendants jouent un rôle majeur dans l'économie nationale, dans la vitalité et l'animation des territoires, qu'ils soient citadins ou ruraux.

Lourdement frappés par la crise sanitaire, la reprise économique de ces secteurs s'annonce difficile, et ce malgré les aides gouvernementales d'urgence mises en place pour soulager leur trésorerie et les aider à passer le cap.

Le plan en faveur du commerce de proximité, de l'artisanat et des indépendants, dévoilé par Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, prévoit de renforcer à court terme la trésorerie des entreprises mais égaiement à accroître, sur le long terme, leur chiffre d'affaires.

Soutenir leur trésorerie

Dans le cadre de la phase de reprise, le Gouvernement tient à s'assurer que les entreprises pourront redémarrer leur activité, notamment d'un point de vue financier. En effet, malgré les 4,8 milliards d'euros distribués au titre du fonds de solidarité et les 42,3 milliards d'euros au titre du PGE, les entreprises du « premier secteur de France » ne s'en sont pas toutes sorties, près de 30 % ne sachant pas encore si elles tiendront jusqu'à la fin de l'année.

Pour ce faire, le plan prévoit des réductions et exonérations de charges sociales, un déblocage jusqu'à 8 000 euros des contrats d'épargne retraite et la suppression sur trois ans de la majoration de la base taxable de 25 % pour les indépendants qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé.

Redynamiser le commerce de proximité

Le Gouvernement souhaitant être aux côtés des collectivités territoriales pour redynamiser le commerce de proximité dans les territoires les plus fragiles, le plan prévoit la création de 100 foncières de re dynamisation des commerces, le soutien et l'ingénierie d'actions collectives visant à soutenir la revitalisation du commerce en centre-ville ains qu'une communication plus positive concernant le commerce de proximité, avec une campagne de communication promotrice de l'artisanat et du commerce de proximité.

Numériser les TPE

Enfin, parce que la crise a confirmé la nécessité pur les entreprises d'accélérer leur transition numérique, un plan d'action sera amorcé dès le mois de juillet prochain. Sera ainsi mis en place un parcours sur mesure pour aider les TPE à augmenter leur chiffre d'affaires généré grâce au numérique ainsi qu'un accompagnement, par l'Etat et la banque des territoires, des collectivités locales dans le développement de solutions de commerce local.