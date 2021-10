Bercay accueille Juliette Bour en qualité de Counsel

Intervenant tant en conseil qu'en contentieux sur les problématiques juridiques liées aux restructurations des entreprises, Juliette vient enrichir l'expertise du Cabinet de ses 8 années d'expérience au sein de structures internationales de premier plan à Paris.

En outre, elle a développé une compétence reconnue en matière de procédures préventives et collectives ainsi qu'en restructurations de dettes et aux contentieux liés à ces sujets.

Pour Jérôme Bersay, associé fondateur, « l'arrivée de Juliette vient renforcer notre Pôle Entreprises en difficulté et restructurations et témoigne de la capacité du Cabinet à attirer les meilleurs talents. Sa maitrise technique, son intelligence et son expérience constituent des atouts précieux pour nos clients ».