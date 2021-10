Benoît Roseiro nouveau directeur chez Seban & Associés

Depuis sa licence de droit, Benoît Roseiro s'est passionné pour cette matière. Détenteur d'une Maîtrise en Droit social et d'un D.E.A Droit social de l'Université Panthéon-Assas, il obtient son CAPA en 2005.

Lors de sa formation professionnelle, il exerçait déjà en qualité de juriste au sein d'un cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail.

Benoît Roseiro rejoint désormais Seban & Associés en qualité d'Avocat Directeur du secteur Droit social. Au cours de ses 15 années d'expériences d'Avocat Collaborateur, puis Of Counsel, Benoît Roseiro a développé son expertise en conseil comme en contentieux. Il s'est particulièrement intéressé au rapprochement d'organismes et d'associations et à ses conséquences pour leurs salariés tels les : fusions, restructurations, créations d'UES.

De même, il intervient sur les problématiques relatives aux statuts collectifs des salariés, aux relations avec les organisations syndicales et aux instances représentatives du personnel.

Soucieux des enjeux attachés aux statuts des salariés « privés » au sein des organismes publics, Benoît Roseiro est un véritable expert en mesure de répondre aux questions des acteurs publics, parapublics et associatifs chers au cœur de Seban & Associés. Il est également très engagé auprès d'associations du secteur social et médico-social.