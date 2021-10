Benoît Pauly rejoint Claris Avocats en tant qu'associé fiscaliste

Fort d'une expérience de 10 années au sein de l'administration fiscale, notamment au sein de la DNVSF et de la DVNI, Benoît Pauly vient renforcer l'équipe de Claris Avocats dédiée au conseil aux dirigeants en apportant aux clients du cabinet son expertise et sa pratique de la fiscalité du patrimoine, appliquée en particulier aux management packages et à l'accompagnement des contrôles fiscaux des personnes physiques (ESFP).

Il accompagne également les clients du cabinet Claris Avocats dans le cadre d'opérations patrimoniales (transmission d'entreprise, réorganisation du patrimoine), de changement de résidence fiscale (exit tax) et de régularisation d'avoirs étrangers non déclarés.

Benoît Pauly assiste les clients du cabinet lors des contrôles et contentieux fiscaux, et apporte dans ce cadre son expérience et son regard d'ancien inspecteur des impôts.

Formé à l'École nationale des impôts en 2004 et titulaire d'un DEA de droit public économique, Benoît Pauly a exercé 10 années au sein de l'administration fiscale, dont 4 à la Direction nationale des vérifications de situation fiscale (DNVSF) au sein d'une brigade financière spécialisée dans le contrôle des management packages et montages financiers. Il a ensuite exercé 2 ans à la Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) en tant que «consultant rémunérations», en charge du contrôle des packages de rémunération des groupes côtés. Il a ensuite exercé en tant qu'avocat fiscaliste avant de rejoindre Jean-Pascal Amoros, Marie-Isabelle Levesque et Manfred Noé chez Claris Avocats, cabinet dédié aux dirigeants et aux fusions-acquisitions.

En accueillant ce nouvel associé, Claris Avocats confirme ses ambitions sur le marché des conseils spécialisés des managers de sociétés sous LBO.