Benjamin English nouveau président d'Eurojuris France

Voici le discours de mandature de Benjamin English, Avocat au Barreau de Saint-Nazaire membre du Cabinet Avril&Marion, qui vient de prendre la tête d'Eurojuris France :

" Chers Amis,



A l'issue d'un congrès de Cannes qui nous a permis de renouer avec la tradition de notre rencontre annuelle, je souhaite d'abord souligner toute la reconnaissance qu'il faut témoigner à nos instances d'avoir su accompagner le réseau pendant les deux dernières années. Thierry Voitellier et son équipe d'élus, ainsi que Virginie et Rozenn, ont su mener le navire dans la tempête, en adaptant la voilure avec talent. Les marins savent que c'est essentiel, pour maintenir l'allure et le cap, sans chavirer, ni casser.



Cette crise a changé nos habitudes de travail, celles de nos clients et aussi les aspirations de nos équipes. Le réseau n'y a pas échappé.



Mais l'histoire d'Eurojuris, finalement, c'est celle de professionnels dotés d'un insatiable besoin d'évoluer, avec leur temps. Cette agilité est probablement plus facile à entretenir lorsque l'on partage une communauté de valeurs, ce qui n'enlève rien au mérite de ceux qui animent le réseau depuis sa création, il y a plus de 35 ans maintenant.



C'est la raison pour laquelle les projets de la nouvelle mandature, boostés, espérons-le, par la reprise post-Covid qui s'annonce, seront dans le droit fil de cet esprit de renouveau perpétuel. Face aux évolutions de notre profession, à la création de nouvelles structures sur le marché, parfois hybrides entre exercice en cabinet, en réseau, ou en individuel, au morcellement des prestations juridiques, à leur hyperspécialisation... Il nous faut plus que jamais être plus forts ensemble.



Et le premier élément essentiel sera de renforcer le sentiment d'appartenance au réseau, par une communication horizontale, permettant à chaque membre de nos études et cabinets (associé(e), collaborateur(trice), clerc, juriste, assistant(e)... ) de savoir qu'il fait partie d'Eurojuris, d'accéder aux informations, de connaître les autres membres, ce qu'ils font, et de disposer d'outils permettant le travail collaboratif. A hauteur d'une commission, d'un projet, d'un client commun, ou d'un dossier faisant appel à des compétences multiples.



Le second pilier sera la capacité d'Eurojuris à agréger des talents et à attirer ceux qui savent se démarquer. Qu'ils soient de jeunes confrères innovants, des élèves-avocats, des entrepreneurs du droit, ou même tout cela à la fois. Eurojuris doit être immergé dans le nouvel écosystème, et pas uniquement celui du droit, mais aussi celui de nos clients.



Enfin, devenir le réseau de demain, suppose également d'être capable d'accéder ensemble à une visibilité qui nous échappe individuellement, sur le plan du marketing autant que de la notoriété.



Vous l'aurez compris, c'est un rythme soutenu qui attend les instances pendant les prochains mois. Mais le Bureau, composé de membres ayant acquis une connaissance très fine du réseau, dispose d'une feuille de route élaborée en amont, au terme de nombreuses heures de travail. Quand la route est tracée, le voyage est plus aisé.



Je mesure l'honneur qui m'est fait de succéder à mes prédécesseurs, et sais pouvoir compter sur l'engagement de chacun de vous.



Bien amicalement. "