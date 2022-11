Benjamin Cymerman : « Winter Time veut offrir un peu de rêve à ceux qui en ont besoin »

A.-P. : Qu’avez-vous fait pendant 120 ans et qu'est-ce qu’il vous reste à faire ?

BenjaminCymerman : Il nous reste beaucoup de choses à faire. Mais c’est une longue histoire, parce que la rue du Faubourg Saint-Honoré a toujours été une artère de luxe assez forte. Dès l'arrivée de la sœur de Napoléon qui s'est installée à l'Élysée, il y a toujours eu de la maroquinerie et de sellerie, pour s'occuper des chevaux. Les plus grandes institutions sont installées ici depuis longtemps. On est devenu très rapidement le cœur du luxe parisien. L'association est née parce qu'il fallait s'organiser, unifier ces commerces et créer des choses ensemble.

A.-P. : D'où cette idée de lancer les décorations de Noël pour cette rue, ce quartier ?

B. C. : C'est une tradition qui a maintenant huit ans. On a toujours eu des belles illuminations mais on n'avait pas d'événement. Le seul vrai événement à l'époque était les Champs-Élysées mais les autres comités ne s'étaient pas organisés. On a eu de la chance de créer cet événement il y a huit ans et il est devenu un grand rendez-vous pour les Parisiens. En plus, on a l'honneur depuis trois ans d’avoir la Garde républicaine qui nous suit et offre un spectacle magnifique.

A.-P. : Le luxe aujourd'hui est-il toujours réservé à une élite ?

B. C. : On est malheureusement, par le prix, réservé à une certaine clientèle, mais on essaie de s'ouvrir au maximum de personnes. Ce qu’il ne faut pas oublier, c'est qu'on a un métier qui est très peu décentralisé, c'est-à-dire que la plupart de nos maisons fabriquent en France, ou en Europe, si ce sont des maisons étrangères, mais nous restons très locaux et nous représentons le savoir-faire français et nous développons un nombre d'industries en France assez important. Selon les derniers chiffres, plus de 200 000 personnes travaillent en France pour nos différents métiers, donc nous constituons quand même une force industrielle très importante. On fait la fierté de la France, le symbole de notre économie, de notre savoir-faire, et de notre savoir vivre aussi. Nous sommes ainsi les meilleurs ambassadeurs de la France.

A.-P. : Quelle est la situation actuellement pour le secteur du luxe au regard du contexte économique et géopolitique ?

B. C. : On a profité de l'après Covid. Le luxe se porte plutôt bien, comme le commerce en général. Notre clientèle étrangère est présente, la clientèle américaine est revenue en force et elles sont très importantes pour nos maisons. Notre clientèle locale qui continue également à consommer. Nous essayons de la chouchouter, en organisant des beaux événements pour elle. Avec les illuminations, on essaie justement de rendre le luxe un peu plus populaire avec la fameuse tombola qui permet de donner à l’association Premiers de cordée. L’intégralité des 10 euros que coûte ticket est reversé à l’association et vous pouvez accéder aux biens assez prestigieux que chaque maison offre à cette association. On essaie de garder un discours le plus ouvert possible et de continuer à faire rêver les gens parce que je pense que le luxe fait rêver, même si parfois ils ne peuvent pas acheter nos produits.

A.-P. : Comment peut-on faire pour participer à la tombola ? Tout le monde y a accès ?

B. C. : Tout le monde peut le faire, en allant sur wintertimeparis.com, et en achetant son ticket de tombola. Plusieurs dizaines de lots sont à remporter donc n’hésitez pas à tenter votre chance !