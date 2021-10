Benjamin Chkroun : « La Région impulse une nouvelle stratégie industrielle »

Comme il le souligne, « le grand public n'est pas assez conscient que l'Île-de-France est une grande région industrielle. Par exemple, de nombreux Franciliens pensent que la première région du secteur aéronautique est la région Aquitaine, alors que c'est l'Île-de-France. Dans le monde, toutes les quatre secondes, décolle un avion équipé d'un moteur fabriqué dans notre région. L'Île-de-France est également au deuxième rang en matière d'industrie automobile. C'est une vraie région industrielle avec une vraie histoire qu'elle doit à présent continuer à écrire, à l'aune de l'industrie du futur qui constitue l'élément essentiel de ces nouvelles pages ».

Par ailleurs, selon Benjamin Chkroun, «un emploi industriel génère trois ou quatre emplois au sein de l'écosystème. C'est donc un levier important. Il faut également savoir que l'Île-de-France a aujourd'hui un PIB équivalent à celui de la Belgique ou de la Suisse, ce qui donne une idée du potentiel régional. Avec ses grandes écoles et ses universités, elle représente également 30 % de la recherche européenne... En termes de ressources humaines, nous avons le potentiel pour que l'industrie accélère son développement».

Il y a un an, la Région a impulsé une nouvelle stratégie industrielle : « Pendant six mois, nous avons auditionné l'ensemble des acteurs de terrain avant de restituer des pistes de travail en co-construisant une stratégie industrielle ambitieuse forte de quelque 300 millions d'euros sur quatre ans, entre juillet 2017 et la fin de la mandature. »

Ce plan est structuré autour de grands axes et surtout d'une philosophie : « redonner le goût de l'industrie à l'ensemble des intervenants et inciter les jeunes à s'orienter vers des métiers industriels ».

Honoré d'avoir ouvert la grande rencontre de la @CCI_Paris_IdF : «Industrie du futur, une réalité d'aujourd'hui», au côté de son président @didier_kling !

Tous les ingrédients sont présents en @iledefrance pour en faire un territoire leader dans l'industrie du futur ! pic.twitter.com/077kkDHULU — Benjamin CHKROUN (@b_chkroun) 17 décembre 2018

Comme le précise le vice-président de la commission développement économique et innovation au Conseil régional, « dans les écoles de la deuxième chance, quand je parle d'industrie, les jeunes s'imaginent en bleu de travail, dans une usine qui fait beaucoup de bruit, du cambouis sur les mains. Aujourd'hui, ce n'est bien évidemment plus cela du tout, mais il faut leur expliquer ».

Les grands axes de l'action régionale

Selon Benjamin Chkroun, « le premier axe de l'action régionale vise à permettre aux entreprises de grandir en Île-de-France. Pour ce faire, nous avons créé un incubateur pour que nos PME puissent se transformer en ETI ». Par ailleurs, la Région a ouvert à l'industrie sa gamme “PM'up”, des aides régionales représentant quelque 40 millions d'euros annuels, attribués aux entreprises qui se développent.

Comme le souligne Benjamin Chkroun, « le foncier industriel est également essentiel pour que la production reste en Île-de-France. J'ai établi un pré-rapport pour déterminer comment accompagner des entreprises qui veulent grandir, comment les accueillir en Île-de-France, qu'elles soient françaises ou étrangères, comment accompagner les collectivités en créant la boîte à outils de l'installation et enfin comment financer l'ensemble... Tout cela nous permet d'entamer une dynamique sur le foncier industriel en 2019 ».