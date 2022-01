Bénévolat Nature & Société

L’association recherche actuellement des bénévoles pour différentes missions comme la mise en place de nichoirs, de stands, des opérations de communication… Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir les actions à venir, s’impliquer et se former, Nature & Société organise « un chocolat chaud des bénévoles, en pédalant pour le préparer », le mercredi 26 janvier, à 19h.



Maison de la Nature, 9 rue Jean Gabin, à Créteil