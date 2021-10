BCTG Avocats promeut Alizée Elkouby et Cyprien Dufournier en qualité de counsels

Par ces nominations, le cabinet BCTG Avocats et ses associés confirment leur volonté de promouvoir les talents issus de ses rangs et de les accompagner dans leur projet de développement. Elles portent à 3 le nombre de Counsels.

Alizée Elkouby intervient au sein du département Droit social, dirigé par Sabine de Paillerets. Elle conseille les entreprises françaises et internationales sur tous les aspects liés aux relations individuelles de travail avec leurs salariés, ainsi que dans le cadre de leurs relations collectives avec leurs élus.

La nomination d'Alizée en tant que counsel illustre la volonté du cabinet de proposer à ses clients des solutions toujours plus innovantes, par une approche transverse des enjeux RH, et à travers un accompagnement en droit social sur-mesure. Au sein du département Droit social, Alizée Elkouby s'attachera à développer 3 grands thèmes : la prévention et gestion des risques psychosociaux et éthiques en entreprise, la gestion des départs de dirigeants ou cadres supérieurs et la préparation de leur avenir et les nouveaux enjeux du Droit du travail et du numérique.

Cyprien Dufournier est spécialisé en Droit des sociétés et assiste principalement les clients du cabinet dans leur activité corporate.

Aux côtés d'Augustin Nicolle et de Clément Sabatier, Cyprien intervient principalement en conseil (conseil en droit des sociétés et en droit commercial général, conseil en fusions et acquisition d'actifs ou de sociétés, conseil en private equity). Aux côtés des associés du département, Cyprien porte le projet de renforcer la visibilité du cabinet auprès des startups et des fonds d'investissement en capital-risque. Il est ainsi l'un des animateurs de la convention qui lie le cabinet avec le réseau Entreprendre Paris, acteur de référence de l'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises.