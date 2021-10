BCTG Avocats et Réseau Entreprendre Paris signent une convention de mécénat

Acteur de référence de l'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises, Réseau Entreprendre Paris s'engage aux côtés de nombreuses start-ups émergentes, pour leur permettre de définir au mieux leur projet entrepreneurial, leurs objectifs économiques et les moyens techniques et financiers nécessaires.

Grâce à cette collaboration, les entrepreneurs de Réseau Entreprendre Paris pourront s'ils le souhaitent faire appel aux équipes de BCTG Avocats, en particulier sur les différents enjeux propres au développement d'une TPE-PME innovante : rédaction des statuts, protection de la propriété intellectuelle et du savoir-faire, gestion des ressources humaines, gestion des relations contractuelles commerciales, mise en conformité réglementaire, levée de fonds ou encore cession d'entreprise.

BCTG Avocats se positionne ainsi encore plus comme un soutien privilégié des jeunes entreprises innovantes, par l'approche pluridisciplinaire très différenciante et l'excellente connaissance des métiers et contraintes des acteurs économiques accompagnés par l'association.

Comme l'explique Augustin Nicolle, associé du cabinet, « les équipes de BCTG Avocats s'inscrivent dans une démarche d'amélioration permanente de leurs modes de collaboration pour satisfaire au mieux les besoins, en constante évolution, des acteurs de l'économie d'aujourd'hui et de demain. C'est tout le sens de notre collaboration avec Réseau Entreprendre Paris : mettre notre ADN, celui d'un cabinet full services dont tous les départements travaillent en synergie, au service des jeunes sociétés à fort potentiel. A cet engagement, nous en ajoutons un second, cher à tous les acteurs de la nouvelle économie : la simplicité des démarches, avec un guichet unique de contact animé par deux interlocuteurs de référence ».

Maxime de Couëssin, Directeur de Réseau Entreprendre Paris commente : « Réseau Entreprendre Paris est fier de s'associer à BCTG Avocats pour accompagner les entrepreneurs dans leurs problématiques juridiques. Ce renforcement de la proposition de l'association a tout son sens dans un contexte de crise, où les besoins et les questions des chefs d'entreprises sont nombreux. »

Augustin Nicolle, associé, et Cyprien Dufournier, avocat collaborateur, tous deux spécialistes des problématiques corporate, seront ainsi les points de contact privilégiés des membres du réseau et mobiliseront à leurs côtés les différents départements du cabinet pour apporter une réponse sur mesure aux besoins de chacun.

Dans le cadre de cette collaboration, les équipes de BCTG Avocats pourront également intervenir dans la vie de l'association (conférences, ateliers dédiés, jurys organisés par Réseau Entreprendre Paris).