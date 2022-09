BCTG Avocats et Joffe & Associés sur la signature du partenariat entre Uber Eats et la FFF

Conclu pour une durée de 3 ans - de juin 2022 jusqu’à l’Euro féminin en 2025 – ce partenariat confirme l’attachement de BCTG Avocats et de Joffe & Associés au secteur du sport et plus particulièrement au monde du football. A travers ce partenariat, Uber Eats devient ainsi partenaire majeur des équipes de France et du football amateur.

Augustin Nicolle, avocat associé au sein du département Corporate/M&A et Gaëlle Bloret-Pucci, avocate associée au sein du département Propriété intellectuelle de BCTG Avocats ont accompagné Uber Eats sur tous les aspects juridiques de l’opération, de la négociation du partenariat à la rédaction des contrats y afférents.

La FFF était conseillée par Romain Soiron, avocat associé du cabinet Joffe & Associés qui dirige la pratique sport et Alvyn Gobardhan, Counsel.

BCTG Avocats, avait déjà accompagné Uber Eats, en 2019, dans le cadre de la signature du partenariat de sponsoring avec la Ligue de Football Professionnel (LFP). « Nous sommes ravis d’accompagner une nouvelle fois Uber, à travers sa filiale Uber Eats dans un partenariat qui porte en lui l’innovation, la proximité et le partage, autant de valeurs fortes que nous partageons avec nos clients », explique Augustin Nicolle, avocat associé de BCTG Avocats.

Ce partenariat a également été organisé avec Fuse France, le département de marketing sportif du réseau Omnicom Media Group, qui accompagne Uber Eats sur l’ensemble de sa stratégie football.

* Données non publiques issues d’une étude de marché réalisée par Uber