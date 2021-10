BCTG Avocats conseille le groupe Minafin dans le cadre d'un refinancement

Depuis 2004, Minafin est un groupe international actif dans le secteur de la chimie fine et des services associés. Le Groupe est notamment spécialisé dans le développement de procédés industriels et de chimie verte, et la fabrication de principes actifs, d'ingrédients et d'intermédiaires pour les industries des sciences de la vie et high tech.

Grâce à une gamme étendue de savoir-faire et de technologies propriétaires, Minafin s'impose aujourd'hui comme un chimiste de référence sur chacun de ses marchés. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 240 millions d'euros en 2020, en hausse de 10 % par rapport à 2019.

Ce refinancement permet à Minafin de bénéficier des conditions actuelles très favorables du marché de la dette et d'étendre la maturité de ses financements, mais aussi d'en diversifier les sources, avec un recours à une tranche placement privé souscrite par des investisseurs institutionnels de premier plan aux côtés des banques historiques du Groupe. Par cette opération, Minafin concrétise sa volonté de se donner les moyens d'accélérer la croissance de ses activités et de soutenir son développement international. Intervenants :

• Conseil juridique de Minafin : BCTG Avocats (Séverin Kullmann, Associé et Alexandra Carpentier, Avocate)

• Minafin : Patrick Lescure, Agathe Lecyk, Frédéric Marmousez, Thibault Inglard, Lucile François, Sébastien Marris

• Conseil en financement (crédit syndiqué et EuroPP) de Minafin : Hottinguer Corporate Finance (Bernard Le Gendre, Daniel Rahal, Nina Lopez)

• Banques coordinatrices : Société Générale (Mathieu Villemonteix, Nicolas Zagaroli, Sébastien Billecoq), Arkea (Maxime Jean, Guillaume Verschaeve, Marc Lopet), CIC (Christophe Caudron, Benoit Messager)

• Banques : LCL (Alexandre Martin), CMNE (Florence Dalle), HSBC (Mathieu Jaouen, Sébastien Binnie), KBC (Henri Terrasson), CA NDF (Antoine Leandri, Gauthier Bollengier)

• Arrangeur EuroPP : Société Générale (Vincent Joaquim, Catherine Verdun, Nicolas Ferret

• Investisseurs EuroPP : Eiffel Investment Group (André Gonçalves, Marie Bursaux), Schelcher Prince Gestion (Clément Aubouin, Guillaume Bellucci), La Banque Postale AM (Anne‐Lise Allard, Florent Hamard

• Conseil juridique des Banques et Investisseurs : August Debouzy (Laure Bonin, Ava Bensimon, Leslie Ginape)