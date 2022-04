BCTG Avocats conseille Hydrogène de France

En février 2022, le groupe HDF a cédé une participation majoritaire au profit du groupe français Rubis, société cotée sur Euronext Paris, spécialisé dans la l’approvisionnement et la distribution d’énergies et de bitumes, d’une société portant un projet de plus de 100 millions US$ pour la construction d’une centrale électrique d’énergie renouvelable non-intermittente intégrant un stockage massif sous forme d’hydrogène à la Barbade (Renewstable®). Cette opération permettra aux groupes HDF et Rubis de renforcer leur partenariat et leur stratégie de développement à l'international et ainsi occuper une position de marché forte sur la zone Caraïbes.

En avril 2022, le groupe HDF a acquis une participation majoritaire dans la société NewGen installée à Trinité et Tobago, qui développe un projet de plus de 200 millions US$ pour la construction d’une usine d’hydrogène décarboné. Une fois installée, la centrale NewGen sera le plus grand site mondial de production d'hydrogène propre de ce type utilisant une combinaison intelligente d’électricité renouvelable et d’efficacité énergétique.

Clément Sabatier, Avocat associé au sein du département Corporate/M&A de BCTG Avocats a accompagné la société Hydrogène de France (HDF), sur ces deux opérations, dans le cadre de la rédaction et la négociation de la due diligence, du Share Purchase Agreement (SPA) et du Shareholders agreement (SHA).

Il s’agit de deux opérations d’investissement majeurs dans les Caraïbes, pour HDF, qui permettront de lancer les premières usines de production d’hydrogène décarboné et de répondre aux enjeux de la transition de ces territoires.

Pionnier de la production d’hydrogène décarboné, Hydrogène de France (HDF) développe, finance, construit et exploite des infrastructures industrielles de production d’électricité multi-mégawatts. HDF a conçu les centrales électriques Renewstable®, qui captent une énergie renouvelable intermittente pour la stocker massivement sous forme d’hydrogène afin de produire une électricité stable, 24h/24, pilotable comme une centrale thermique et ce, à un prix compétitif. Acteur international, HDF Energy développe aujourd’hui une trentaine de projets Renewstable® en phase de développement avancé dans le monde.