BCTG Avocats conseil d’Iktos lors de sa levée de fonds

Créée en 2016 par Quentin Perron, Nicolas Do Huu et Yann Gaston-Mathé, Iktos, société spécialisée dans l'intelligence artificielle pour la découverte de nouveaux médicaments, annonce aujourd’hui la clôture d'un financement de série A de 15,5 millions d'euros co-dirigé par de nouveaux investisseurs M Ventures et Debiopharm Innovation Fund avec la participation d'Omnes Capital.

Ce financement permettra à Iktos de développer davantage ses capacités d'IA et de découverte de médicaments et d'élargir son offre logicielle SaaS existante, en plus de lancer Iktos Robotics ; une plateforme unique de découverte de médicaments de bout en bout qui combine l'intelligence artificielle et l'automatisation de la synthèse chimique pour accélérer considérablement les délais de découverte de médicaments.

L’équipe de BCTG Avocats ayant accompagné Iktos était composée de Séverin Kullmann, Avocat associé, responsable du département M&A et Private Equity, Willy Mathot, Avocat associé Willy Mathot Avocat, partenaire du Cabinet, et Alexandra Carpentier et Malika En Nadri, collabora-trices.