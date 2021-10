BCTG Avocats assiste DNP Photo Imaging Europe dans l'acquisition de Sharingbox

Associé de Sharingbox depuis 2017, DNP Photo Imaging Europe, filiale du groupe japonais Dai Nippon Printing Co. Ltd., référence dans le domaine de l'impression photo et du déploiement de kiosques en Europe, poursuit ainsi son expansion et la diversification de ses activités "events". L'opération confirme, après l'acquisition déjà de Photopointcom en 2019, les ambitions de DNP Photo Imaging Europe sur ces marchés.

L'équipe Corporate / M&A de BCTG Avocats a accompagné DNP Photo Imaging Europe dans le cadre de la réalisation de cette opération, emmenée par Augustin Nicolle, associé, et Cyprien Dufournier, avocat. Ils étaient accompagnés des autres équipes du cabinet, dirigées par Gaëlle Bloret-Pucci, associée, sur les aspects de propriété intellectuelle, Sabine de Paillerets, associée, sur les aspects de droit social, Sandra Tubert, associée, sur les aspects Data - RGPD, et François Dauba, associé, sur les aspects de droit de la concurrence.

Les vendeurs étaient conseillés par David Prync, du cabinet CMS Debacker.