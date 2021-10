BCTG Avocats accompagne You Jump dans sa prise de contrôle de NY'S Jump

Créé en 2018 par Messieurs Carlos Rodrigues et Patrick Mouratoglou avec l'ambition de devenir rapidement un acteur majeur du secteur, et aujourd'hui contrôlé par le Groupe Eren, You Jump poursuit ainsi son expansion en exploitant désormais 21 trampolines parks répartis sur tout le territoire français, ce qui en fait le leader du marché. Les nouveaux parks passeront progressivement sous la marque You Jump.

L'équipe Corporate / M&A de BCTG Avocats qui a accompagné You Jump dans le cadre de la réalisation de cette opération était constituée d'Alain de Rougé, associé, et Alexandra Carpentier, avocate. Les autres équipes du cabinet, sont également intervenues lors de la phase d'audits juridiques préalables. Par ailleurs, BCTG Avocats s'est appuyé sur les équipes du cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Bertrand de Saint Quentin, associé, et Aurélie Urvois, avocate, pour les aspects fiscaux de l'opération (audit préalable et protocole).

Les vendeurs (Société MA3 – Yann Sénéschal et Société 10/10 – Nicolas Quilichini) étaient conseillés par le cabinet Lexco, avec Nicolas Joucla, associé, et Marlène Foucras, avocate, en ce qui concerne les aspects juridiques et par BYCap Advisory (Bertrand Simon) sur les aspects financiers.