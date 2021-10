BCTG Avocats accompagne Purchasely dans le cadre de sa levée de fonds d'un montant de 1,8 million

Kima Ventures a également participé à l'opération, tout comme plusieurs business angels.

Cette opération a pour objectif d'accélérer le déploiement commercial de la solution d'intégration, de pilotage et d'optimisation des abonnements in-app à l'international, notamment via le recrutement d'une équipe d'experts sur les problématiques techniques, marketing et produit sur mobile.

Intervenants :

Conseil juridique de Purchasely : BCTG Avocats (Augustin Nicolle, associé, Cyprien Dufournier, counsel, Sophie Marcilhacy, collaboratrice)

Conseil juridique de Stride : Orrick (Benjamin Cichostepski, associé, Samuel Tazartes, collaborateur).