BCLP, l’université Queen Mary et Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour la formation des étudiants

BCLP et les Universités Queen Mary de Londres et Panthéon-Sorbonne de Paris 1 viennent de lancer un nouveau programme international de stages d'été et de formations à destination de ses étudiants du double diplôme en droit anglais et français.

Les étudiants du programme, dirigé par Chloe Muir, responsable des talents, EMEAA, BCLP, auront l’occasion de travailler dans les bureaux de Londres et de Paris, où ils découvriront comment un cabinet d'avocats international entièrement intégré fournit des services juridiques dans plusieurs juridictions tout en collaborant pour anticiper les nouveaux besoins des clients. À ce titre, les étudiants pourront candidater à un stage d'été de quatre semaines au sein du bureau londonien de BCLP après leur deuxième année à Queen Mary. Si le stage se déroule avec succès, ils auront la possibilité d'effectuer un autre stage de huit semaines dans le bureau parisien de BCLP après leur troisième année d'études à Paris 1.

Pour ceux qui souhaitent poursuivre une carrière juridique, ils pourront ensuite candidater pour bénéficier d’un contrat de formation dans nos bureaux de Londres ou de Paris, et ce à la fin de leur stage d'été à Paris (fin de la troisième année d'études à Paris 1).

Les candidats retenus seront soutenus financièrement par BCLP pendant la période de formation post-diplôme permettant d’obtenir le titre de Solicitor en Angleterre et au Pays de Galles ou celui d'avocat en France.

La période de dépôt des candidatures pour ce programme s'ouvrira en septembre 2022 et se terminera le 15 janvier 2023.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux étudiants cette expérience unique dans nos deux bureaux européens, avec la possibilité de se former dans nos bureaux de Londres ou de Paris. Dans un monde de plus en plus globalisé, l'expérience juridique qu'ils acquerront en travaillant à l'international et l'étendue des expertises juridiques au sein de BCLP leur seront utiles pour réussir une carrière dans le droit », déclare Segun Osuntokun, managing partner du bureau de Londres.

« Cette opportunité reflète également les besoins croissants de nos clients d'avoir des avocats qui, non seulement les conseillent sur les questions juridiques, mais comprennent aussi les différentes cultures d'entreprise », ajoute Olivier Mesmin, co-partner in charge du bureau de Paris.