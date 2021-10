BCLP conseille la Caisse d'Epargne CEPAC sur le financement de plus de 300 centrales solaires

La levée de fonds est de l'ordre de 80 millions d'euros. Elle permettra à Arkolia Energies de poursuivre le développement des centrales solaires financées, qui constituent une puissance installée de 55 MWc.

12 crédits bancaires ont été négociés dans le cadre de deux opérations qui se sont tenues en juillet 2020 et décembre 2020.

L'équipe de BCLP était composée de Jean-Pierre Delvigne et David Blondel (associés), Maryne Gouhier et Maxime Dupuis, collaborateurs (audit et conseil réglementaires / contractuels) et Charles Sechao, collaborateur (mise en place de la documentation de financement).