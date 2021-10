BCLP conseil des banques dans le cadre du financement de la construction d'un tiers-lieu

Le Collectif Cosmopolis regroupant les sociétés porteuses du projet (Bellevilles, de Watou, Pour la Route, The Roof Toulouse, TMCO et l'UCPA) s'est associé à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour acquérir et réhabiliter une ancienne halle industrielle située en plein coeur de l'éco quartier en construction sur la ZAC de la Cartoucherie. Au sein de cette Halle historique de 190 mètres de long sera implanté un tiers lieu d'une surface sans équivalence et qui regroupera en un lieu unique des bureaux et espaces de travail, des bars et restaurants, des infrastructures sportives et de verticalité urbaine, ainsi qu'une salle de spectacle de 750 places entièrement modulable avec des espaces de réception. Les travaux débuteront durant l'été 2021 et l'ouverture au public est prévue au premier semestre 2023.

Le projet, d'un montant global d'environ 30 millions d'Euros, a été partiellement financé par un pool bancaire composé de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, de la Caisse d'Epargne et de. Prévoyance de Midi Pyrénées, du Crédit Coopératif, d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et de La Banque Postale.

Hélia Conseil, représenté par Adrien Le Menn et Carine Poulain, a structuré l'opération et a arrangé le crédit bancaire.

Rémus Partners, représenté par Ludovic Rémus, a conseillé le Collectif Cosmopolis et la CDC.

Daniel Capeller-Arnaud et Pauline Jobé du cabinet Alma Legis ont assisté l'emprunteur sur les aspects juridiques à côté de l'étude Souloumiac Tremosa et Saletes représentée par Pierre Saletes et Delphine Abadie pour la partie notariale.

L'équipe de Bryan Cave Leighton Paisner, composée d'Olivier Borenstejn, de David Blondel, associés, et de Gwenaël Fassot, collaborateur, a conseillé le pool bancaire sur le financement de l'opération.

L'étude Thibierge, représentée par Eric Bailleul et Sandra Denise, a conseillé le pool bancaire sur les aspects immobiliers.

Du côté du vendeur, la SEM Oppidéa était représentée par Thomas Milhes et Marie-Ange Pascual de Notaires Jolimont.