BCLP conseil de la Caisse d’Epargne Ile-de-France et de Bpifrance

Reservoir Sun, spécialiste de l’autoconsommation solaire en France, et ses partenaires bancaires ont signé le refinancement d’un nouveau portefeuille de 58 centrales solaires pour un montant de 22 millions d’euros.

Le portefeuille refinancé était constitué de centrales solaires de tous types (toitures, ombrières, sols), dont de nombreuses en autoconsommation. Cette opération est une nouvelle étape pour Reservoir Sun vers l’industrialisation de l’autoconsommation solaire en France, avec l’objectif de refinancer 100MWc de projets par an.

Très implantée territorialement, Reservoir Sun dispose de 5 pôles majeurs en France, situés à Marseille, Paris, Lyon, Toulouse et Rennes. Depuis sa création en 2018, la structure a vocation à démocratiser l’accès à l’énergie solaire auprès des collectivités et des entreprises et déploie l’autoconsommation à grande échelle.

Pour cette opération, BCLP a conseillé la Caisse d’Epargne Ile-de-France et Bpifrance avec une équipe composée de David Blondel, associé, Charles Sechao et Aliou Wone, avocats, sur les aspects de financement ; Jean-Pierre Delvigne, associé, et Maryne Gouhier, avocate, en droit de l’énergie ; Christine Daric, associée, et Thomas Poiret, avocat, sur les aspects fiscaux de la transaction.