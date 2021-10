BCLP aux côtés d'Altice France dans le cadre de l'acquisition du Groupe AZUR TV

Cette opération porte sur l'acquisition d'AZUR TV, société propriétaire et exploitante de trois chaînes de télévision locales (Azur TV, Provence Azur et Var Azur), d'une régie publicitaire et de deux sociétés de production.

La finalisation de l'opération reste soumise à l'agrément du CSA.

Groupe News Participations est un acteur de référence du secteur des médias en France. GNP édite notamment, par l'intermédiaire de ses filiales, les radios RMC et BFM Business, les chaînes de TNT nationale BFMTV, RMC Découverte et RMC Story, les chaînes BFM Business TV, BFM Paris, BFM Lyon, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, RMC Sport News, RMC Sport, BFM DICI, ainsi que les sites internet et applications de ces marques médias.

L'équipe de BCLP aux côtés de Groupe News Participations était composée de Kai Völpel (Of Counsel), Justine Langer (avocate senior) et Dora Pucci (avocate) en M&A – Corporate Finance, ainsi que de Christine Daric (associée) et de Yecine Nour (avocat) sur les aspects fiscaux.

Les vendeurs étaient conseillés par Frédéric Reliquet (associé, EY avocats) et par Stein Serradj.