BCLP accueille deux nouveaux associés : Philippe Métais, Elodie Valette et leur équipe

Ces quatre recrues rejoignent l’équipe de Constantin Achillas, co-managing partner du bureau à compter de début novembre. L’équipe dédiée au contentieux des affaires compte désormais 10 avocats.

Approche transversale et complète du contentieux pour les banques, les institutions financières et les entreprises cotées et non cotées

Avec pour cœur de métier le contentieux des affaires, Philippe Métais et Elodie Valette sont reconnus pour leur compétence en contentieux financier, bancaire et règlementaire. Ils bénéficient d’une expérience croisée en matière de contentieux commercial et de contentieux pénal. Ils sont en charge de dossiers emblématiques en matière de droit européen de la consommation sous l’angle des clauses abusives et des pratiques commerciales trompeuses. Ils interviennent aussi régulièrement dans le cadre de contentieux de crise, en particulier les conflits entre actionnaires et les litiges post-acquisition. Plus récemment, ils accompagnent leurs clients dans le cadre des contentieux émergents liés aux questions RSE.

Constantin Achillas, co-managing partner du bureau de Paris, précise : « L’arrivée de Philippe et Elodie confirme notre ambition et vient enrichir notre périmètre d’actions. Les synergies de notre département contentieux ainsi consolidé avec les autres équipes du cabinet en concurrence, restructurations, financement, M&A ou encore immobilier, sont un atout considérable pour les clients et pour répondre à la diversité des litiges et situations complexes qu’ils rencontrent. »

Alliance de compétences et de profils pour répondre aux enjeux des contentieux stratégiques et majeurs

L’expérience de Philippe Métais, des litiges complexes, des enquêtes et procédures judiciaires internationales, additionnée au savoir-faire d’Elodie Valette, en matière de procédure civile et voies d’exécution, font de ce binôme des stratèges judiciaires. Ils plaident devant l’ensemble des juridictions françaises (commerciales, civiles et pénales) et européennes (CJUE et CEDH). Spécialistes des procédures judiciaires, ils sont également impliqués dans des dossiers d’arbitrage et ont recours aux différents modes alternatifs de règlement des conflits (conciliation et médiation). Leur expertise complète les compétences existantes de BCLP en matière de contentieux commercial et haut de bilan, de compliance et d’enquêtes internes et internationales.

« Nous nous réjouissons de rejoindre BCLP et d’apporter aux équipes et aux clients notre connaissance étendue des questions de procédure, notre maîtrise du contentieux financier et bancaire », souligne, Elodie Valette, associée.

« BCLP allie pluralité de compétences, des équipes de grande qualité et des implantations partout dans le monde. C’est un cabinet très attractif pour poursuivre et étendre nos activités » complète Philippe Métais, associé.