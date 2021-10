Bâtiment HQE et développement durable

Faire construire écologique et confortable tout en générant des économies pour l'usager, tel est le but de la démarche HQE (haute qualité environnementale). Écologique car il est impératif de réduire les consommations d'énergie, d'eau et d'électricité ainsi que la production massive de déchets. Confortable puisqu'il ne faut pas oublier qu'un bâtiment est d'abord fait pour être occupé et que son confort, sa propreté, sa clarté, sa fonctionnalité, son acoustique, son isolation et sa pérennité. Cet ouvrage, qui s'adresse à tout décideur et maître d'ouvrage confronté à l'acte de construire, vise à expliquer le contenu et les approches nécessaires pour mettre en œuvre ou justifier le recours à l'approche HQ et, par conséquent, au développement durable (DD), ainsi que les avantages à en retirer. L'ambition de cette nouvelle édition est de traduire les évolutions fortes qui se sont inscrites dans les pratiques ces dernières années.



