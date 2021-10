Bastien Brunis élu à la Présidence du Medef 93+94 - Medef de l'Est parisien

«Nous nous mettons immédiatement au travail », explique Bastien Brunis. Dans le contexte actuel, « la priorité sera donnée aux entreprises en difficulté en partenariat avec tous les acteurs engagés pour l'économie de l'Est Parisien : institutions, élus, réseaux consulaires, clubs d'entreprises… Objectif : être aux côtés des chefs d'entreprise qui affrontent la crise ».

Pour Franck Raimbault, le nouveau président délégué : « L'équipe et le projet que nous portons ensemble allient l'énergie et l'expérience, les grandes entreprises comme les plus petites, à l'image de ce territoire que nous représentons dont la vitalité n'est plus à démontrer ». Avec deux vice-présidents territoriaux, Nathalie Amasse pour la Seine-Saint-Denis, et Benoît Monroche pour le Val-de-Marne, le Medef 93+94 veut par ailleurs renforcer sa présence de terrain sur les deux départements, en lien avec toutes les parties prenantes.

Au programme de cette nouvelle mandature 2020-2023 figurent notamment la refonte du service aux adhérents, plus d'actions en lien avec les clubs territoriaux et les fédérations professionnelles, l'animation d'un réseau de plus de 300 mandataires qui assurent la représentativité patronale, ou encore l'adoption d'une charte éthique pour un Medef territorial exemplaire.