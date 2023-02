Basilique cathédrale Saint-Denis : 2,2 millions d’euros pour la restauration de ses vitraux

Décidée par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Île-de-France, l’opération de restauration des vitraux du déambulatoire de la basilique cathédrale Saint-Denis s’élève à 2,2 millions d’euros. Elle est financée par l’État dans le cadre du plan France relance, aussi appelé plan cathédrale.

Copie à l’identique des vitraux du XIIe siècle

Classée au titre des monuments historiques en 1862 et haut lieu de l’histoire de France, cette église gothique attend ses derniers vitraux restaurés. L’opération, qui a porté sur les cinq chapelles centrales et les vitraux du déambulatoire, prendra fin en avril-mai et permettra au déambulatoire de resplendir à nouveaux aux couleurs du fameux « bleu de Suger » appelés « Saphirs » par Suger. Pour l’heure, la pose des vitraux restaurés et copiés a été effectuée en janvier, mais ceux créés pour les dernières baies n’arriveront qu’au printemps.

A noter que l'opération de la basilique cathédrale Saint-Denis est la seule à caractère architectural et artistique, les autres opérations entrant dans le cadre du "plan cathédrale" ont des caractères plus techniques et de sécurité.