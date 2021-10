Bartabas à la Grande halle de la Villette

Ces différents rendez-vous invitent le public à découvrir au plus près son travail artistique et les relations intimes qui se nouent entre l’homme et l’animal. Lors de cette carte blanche proposée par la Grande halle, Bartabas souhaite mettre à l’honneur l’art équestre dans une dimension très contemporaine et partager avec le public l’aventure unique en son genre vécue par les écuyers depuis une décennie.

Présenté pour la première fois à Paris, We Were Horses, spectacle créé par Bartabas et la chorégraphe Carolyn Carlson en 2011, célèbre la rencontre entre 16 danseurs et neuf écuyers. L’univers des deux créateurs se rejoint dans la force de la danse et de la magie visuelle.



Exceptionnellement, la trentaine de chevaux de l’Académie, lusitaniens et criollos argentins, s’installent sous le péristyle de la Grande halle. Chaque jour, le public peut assister en accès libre aux Matinales des écuyers, ces séances de dressage permettent d’entrer dans l’intimité du travail.

À l’occasion de cette invitation de la Villette, Bartabas a aussi décidé d’offrir au public une autre facette, plus personnelle de son travail lors de cinq soirées exceptionnelles pour une série d’improvisations réunissant des créateurs de tous horizons. Le flûtiste Kudsi Ergüner et le chanteur Taghi Akhbarî, le violoncelliste Jean-Guihen Queyras, le percussionniste Jean-Pierre Drouet, le philosophe Michel Onfray et le pianiste Alexandre Tharaud seront ainsi ses complices artistiques d’un soir pour engager un dialogue intime entre l’homme et l’animal.