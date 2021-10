Barreau du Val-de-Marne : Les Indispensables, formation sur mesure

Fort du succès remporté en 2012 par la 1re session de formation sur mesure organisée à l’attention des avocats, le Barreau du Val-de-Marne accueillera cette année encore Les Indispensables au Palais de Justice de Créteil, du 1er au 5 juillet prochain, sous la présidence du Bâtonnier Véronique Dagonet. Durant cinq jours, à travers huit modules, la profession se retrouvera pour satisfaire à ses obligations en matière de formation continue autour de thèmes «indispensables» et débattre, chaque soir, avec une personnalité invitée. Ateliers et conférences aborderont les récentes évolutions des textes et de la jurisprudence dans les domaines du droit et de la procédure.