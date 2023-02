Barreau des Hauts-de-Seine : Isabelle Clanet dit Lamanit et Fabien Arakelian, premier ticket Bâtonnier | Vice- Bâtonnier

Isabelle Clanet dit Lamanit est la 4ème bâtonnière en 50 ans d’existence du Barreau altoséquanais. Elle a prêté serment le 5 mai 1997 et exerce au sein d’Acte V cabinet d’avocats à Neuilly-sur-Seine. Ancienne secrétaire de la Conférence du Barreau des Hauts-de-Seine, elle a longtemps présidé la Commission Avocats d’enfants du Barreau et continue à être une éminente spécialiste du droit des enfants. Son engagement ordinal au sein de ce que l’on appelait à l’époque « le Groupe Mineurs » mais également au sein de la Commission Famille et du Conseil de l’Ordre l’a portée naturellement à la tête du Barreau des Hauts-de-Seine dans le cadre d’un binôme inédit, aux personnalités différentes et complémentaires, permettant de démultiplier la disponibilité offerte aux avocates et avocats altoséquanais.

Quant à Fabien Arakelian, il occupe la fonction de vice-bâtonnier. Il a prêté serment le 5 février 2001 et exerce au sein du Cabinet Arakelian-Martini à Boulogne-Billancourt. Pénaliste reconnu, il a présidé la Commission pénale et créé l’Ecole de la Défense Pénale du Barreau des Hauts-de-Seine durant son mandat au sein du Conseil de l’Ordre. Il est inscrit sur la liste des Conseil à la Cour Pénale Internationale.

Si la bâtonnière et le vice-bâtonnier sont issus du « Barreau judiciaire », ils représenteront le Barreau des Hauts-de-Seine dans toute sa diversité, des grands cabinets d’affaires internationaux aux avocates et avocats exerçant en individuel. Ayant le sens du combat ils défendront inlassablement l’indépendance de l’avocat, le secret professionnel et le périmètre de la profession. Ce binôme engagé, enthousiaste et solidaire s’appuiera sur un Conseil de l’Ordre mobilisé et dynamique mais également sur toutes les forces vives du Barreau et aura à cœur de défendre les intérêts de la profession d’avocat tout en veillant à développer la cohésion du Barreau et à préserver la confraternité.