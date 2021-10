Barreau de Paris : Publication de la première condamnation pour harcèlement sexuel

Le conseil de discipline avait sanctionné, le 25 septembre 2018, le comportement d'un avocat suite à aux plaintes de deux stagiaires, auditrice de justice et étudiante. Elles ont notamment mentionné des paroles déplacées, des obligations d'enlacements et des recherches de contacts physiques. L'avocat s'est vu infliger une interdiction temporaire d'exercice pout une durée de six mois dont trois assortis de sursis.

Dans ce même bulletin, on apprend également que des membres du conseil de l'Ordre ont été nommés au sein de l'Ordre afin de recueillir de manière confidentielle la parole des victimes et/ou témoins de faits de harcèlement et de discrimination et qu'un référent harcèlement a été institué au sein de l'EFB.