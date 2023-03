Barreau de Paris : « Protéger les droits des femmes, partout dans le monde »

En cette journée internationale des droits des femmes, c’est à travers le slogan “Femme, Vie, Liberté !” que le barreau de Paris a tenu à rendre hommage à toutes les actions menées en faveur des droits et des libertés, au niveau mondial. Le 8 mars dernier, dans les locaux du barreau de Paris, une matinée d’échanges a eu lieu autour de sujets cruciaux comme la révolte pour les droits en Iran, l’égalité et l’émancipation des femmes, mais aussi le droit à l’instruction à l’éduction aux droits dans le monde.

Présente pour l’occasion, Isabelle Rome, ministre déléguée auprès de la Première ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances a rappelé la participation de la France et de l’Union européenne dans la lutte contre la répression des droits fondamentaux, notamment à celle qu’exerce encore à ce jour le régime iranien sur sa population.

La France et l’UE engagées contre la répression iranienne

A la suite du décès de l’étudiante iranienne de 22 ans Mahsa Amini, en septembre dernier, trois jours après son arrestation par la police des mœurs, l’Union européenne a décidé de prendre des sanctions à l’encontre des responsables de cette répression : gel des avoirs, interdiction de pénétrer sur le territoire européen et interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à leur disposition. Dernièrement, le Conseil des Affaires étrangères de l’Union européenne a adopté un nouveau paquet de sanctions, ciblant notamment la police des mœurs impliquées dans la répression des manifestations ainsi que la radiotélévision iranienne. « Si cela est nécessaire, d'autres sanctions suivront. Ceux qui violent les droits fondamentaux ne doivent jamais connaître l'impunité », a averti la ministre.

Par ailleurs, à l'initiative de la France et de l'Allemagne et avec le soutien de la plupart des Etats membres, une mission d'établissement des faits a été créée le 24 novembre dernier au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU. Son objectif ? Permettre à la communauté internationale de collecter des preuves sur les violations des droits commises par le régime iranien de manière indépendante, impartiale, publique et transparente. « C'est un pas important dans la lutte contre l'impunité », a insisté Isabelle Rome.

Comme s'y était engagée Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en décembre dernier, la France a voté pour l'exclusion de l'Iran de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. Avant cela, le 28 novembre 2022, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la proposition de résolution, à l'initiative du député franco-iranien de Seine-et-Marne Hadrien Ghomi, en soutien au mouvement pour la liberté du peuple iranien. Une preuve supplémentaire du soutien sans faille de la France à ce peuple en danger.

© DR - Julie Couturier

Iran, Afghanistan : les droits des femmes inexistants

Les droits universels ne sont pas piétinés qu’en Iran. En Afghanistan, les talibans pratiquent également une politique de ségrégation contre les femmes de toutes les ethnies. « Les femmes sont toujours les premières victimes du régime tyrannique et de leur cortège d'atrocités. Elles sont chassées chaque jour un peu plus hors des espaces publics et des décisions de la vie de la cité. Elles sont chassées des écoles, des universités, du marché du travail et sont également exclues des actions humanitaires qui bénéficient à la population », a rappelé la ministre. Face à la gravité de cette situation, la France est pleinement mobilisée au niveau national et européen, notamment via une aide humanitaire massive pour répondre aux besoins urgents de la population afghane et en diffusant constamment des messages clairs en faveur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. « Ces droits et libertés ne sont plus aujourd'hui qu'une chimère pour les femmes et les filles afghanes. Avec ces exemples terribles, ce sont les droits des femmes partout, tout le temps que nous devons protéger », a-t-elle insisté, rappelant que les violences faites aux femmes ignorent les frontières géographiques, sociales et culturelles.

Une diplomatie féministe française

« La France fait partie de cette poignée de pays qui se sont dotés d'une diplomatie féministe qui se traduit dans les actes, et dont le forum Génération Égalité lancé à l'été 2021 a constitué le point culminant, avec plus de 40 milliards de dollars de financement », a ajouté Isabelle Rome. Parce que la grande cause du quinquennat du Président de la République se doit aussi d’être une grande cause mondiale, la ministre souhaite réaffirmer, en soutien avec la ministre Catherine Colonna, le leadership de la France en matière d'égalité, et ce, à tous les niveaux. « L'universalisation de la Convention d'Istanbul d’avril 2011 est à ce titre l'une de nos priorités et j’en profite pour rappeler mon soutien total à la constitutionnalisation du droit à l'interruption volontaire de grossesse », a précisé Isabelle Rome.

Soutien politique et financier à une humanité « pleine et entière »

Enfin, la ministre a tenu à rendre hommage aux femmes qui risquent leur vie pour la liberté, et que la France soutient politiquement et financièrement. A ce titre, en 2019, le Gouvernement a lancé un fonds de soutien aux organisations féministes. « J'ai rencontré nombre de ces bénéficiaires depuis bientôt un an. Toutes soulignent sa nécessité et sa pertinence pour les accompagner dans leur combat », a-t-elle relevé. Elle a également félicité l’engagement du barreau de Paris pour sa défense des droits humains dans le monde et son « attachement profondément humaniste à la défense des droits ». Se joignant à ce combat, elle a affirmé : « c'est une humanité debout qu'ensemble nous défendons, une humanité pleine et entière, non amputée des 52 % qu'on voudrait encore trop souvent faire taire. Vous pouvez compter sur moi ».

© DR - Julie couturier

Le droit, une arme de défense passive

Comme l’a rappelé la bâtonnière de Paris lors de sa prise de parole, en Iran, en Afghanistan, au Bahreï ou encore au Cameroun, les avocats s'engagent, risquent leur vie et celle de leurs proches. Ils se battent ou cherchent l’asile pour poursuivre le combat. Le Barreau de Paris en s'engageant dans l’initiative Marraine, imaginée par le président de la République, ou encore en lançant le programme Répit, qui permet aux avocats en danger de trouver refuge à Paris, soutient avec humilité et solidarité leur engagement. « Ce voyage n'est pas l'arbre qui cache la forêt, il ne sera jamais une excuse pour oublier les nécessaires engagements en faveur de l'égalité, contre le harcèlement, contre les discriminations, contre toutes les formes de violence que nous devons tenir ici, chez nous, à Paris », a tenu à rappeler la bâtonnière de Paris. Celle-ci a d’ailleurs insisté sur le fait que le combat pour l'égalité au sein de la profession d’avocat est l’une des grandes priorités de son mandat, avec le vice-bâtonnier, bien qu’ils soient conscients que le chemin qu’il reste à parcourir pour atteindre l'égalité réelle est encore long et semé d'embûches. « Le droit est une arme de défense passive qui ne doit jamais être à la botte d'une quelconque puissance, d'un quelconque pouvoir », a relevé Julie Couturier.