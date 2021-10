BARREAU DE PARIS Olivier Cousi et Nathalie Roret futurs bâtonnier et vice-bâtonnier de l'Ordre

Au terme du deuxième tour de l'élection des futurs bâtonnier et vice-bâtonnier du barreau de Paris, c'est Olivier Cousi et Nathalie Roret qui ont été élus par les avocats parisiens pour succéder, le 1er janvier 2020, à Marie-Aimée Peyron et Basile Ader. Ils remportent cette élection face au binôme Carbon de Seze et Nathalie Dubois, en obtenant 5 695 suffrages sur les 10 052 suffrages exprimés, soit 56,65 % des voix.

Les résultats ont été proclamés à l'issue du scrutin, dans la bibliothèque de l'Ordre du barreau de Paris, en présence de Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux, de Marie-Aimée Peyron et Basile Ader, actuels bâtonnier et vice-bâtonnier, et de nombreux anciens bâtonniers, de Paul-Albert Iwens à Maître Jean-René Farthouat qui a tenu à être présent pour saluer la victoire de l'une de ses associées, Nathalie Roret.

Élections au Conseil de l'Ordre

Parallèlement se déroulait le renouvellement du tiers du Conseil de l'Ordre. Au second tour de l'élection – 30 845 inscrits - 10 201 votants - 149 votes blancs – ont été élus membres du Conseil de l'Ordre pour trois ans :

Joël Grangé et Laurence Krief : 3 577 voix

Pierre-Olivier Sur et Vanessa Bousardo : 3 415 voix

Eric Le Quellenec et Anne-Laure Casado : 3 399 voix

Frédéric Chhum et Virginie Ribeiro : 3 367 voix

Alexandra Aumont et Edmond-Claude Frety : 3 259 voix

Michel Levy et Ana Atallah : 3 225 voix

Yannick Sala et Emilie Chandler : 2 935 voix